Superresistent divers model ontworpen om Rolex diep te veroveren. 4.000 voeten voor de goedkoperolex sea dweller horloges online kopen(1220 meter), waterdicht tot een diepte van 12.800 voet (3.900 meter) voor de Rolex Deepsea, ze zijn decennia resultaat van een samenwerking met deskundigen van het duiken

Goedkoop horloge online kopen voor de stalen horlogekast. In het bijzonder Oystersteel behoort tot de 904L stalen familie die is ontwikkeld door het merk, is de weerstand tegen corrosie is het meest gebruikt in de belangrijkste high-tech en aerospace industrie en de chemische industrie. Oyster staal is zeer resistent, en biedt een uitstekende afwerking eenmaal worden gepolijst, zelfs schoonheid in een moeilijke omgeving te handhaven.

Om het historische solo duiken van James Cameron te herdenken. Van schitterende blauwe tot bodemloze zwart, gradiënt wijzerplaat van twee kleuren, de diepste plek op aarde, vieren de man van de reis naar de bodem van de Marianentrog.

Oysterband, sterk en comfortabele vorm en functie, esthetiek, is de perfecte alchemie van de technologie. En Oyster slotgreep om onbedoelde opening te voorkomen, want het is uitgerust met een unieke glide lock, kunnen fine-tunen van de armband zonder het gebruik van gereedschap, kunt u Draag comfortabele het dragen van een duikpak.

Calibre 3235 is een beweging van de nieuwe generatie die is ontwikkeld en geproduceerd door Rolex. Deze self-wikkeling mechanische beweging is in de voorhoede van de horloge-technologie. Demonstratie van Rolex technologie 14 octrooien en levert nauwkeurige, vermogensreserve, slagvastheid en het magneetveld, een fundamentele voordelen qua betrouwbaarheid gemak. Het bevat een nieuwe zwarte groene uien over Escapement Rolex dat de hoge betrouwbaarheid combineert en hoge betrouwbaarheid is gepatenteerd. Nickel – bestaan ​​uit fosfor, is gevoelig voor magnetische interferentie.